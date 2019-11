Dividendi record negli Stati Uniti, ai massimi di sempre Nel terzo trimestre dell'anno a Wall Street i dividendi hanno raggiunto il livello ai massimi di tutti i tempi: 124,7 miliardi distribuiti in soli tre mesi, con un incremento superiore all'8% dal nostro corrispondente Riccardo Barlaam

NEW YORK - Il 2018 e il 2019 per gli investitori americani sono stati anni di vacche grasse. I dividendi azionari sono arrivati a livelli record, aumentati rispettivamente dell'8% e del 9,8% su base sottostante, favoriti dai tagli delle tasse Usa alle aziende. Lo sostiene un report dell'asset manager Janus Henderson. In particolare, nel terzo trimestre dell'anno, da luglio a settembre, negli States i dividendi hanno raggiunto il livello massimo di tutti i tempi: 124,7 miliardi distribuiti in soli tre mesi, con un incremento superiore all'8%, in termini di sottostante, molto più della media globale.



AT&T è la società americana che quest'anno pagherà i maggiori dividendi. Il colosso di tlc e media ha superato Apple, Exxon Mobil e Microsoft. Per la prima volta dal 2012 AT&T è tornata in cima alla classifica delle società Usa che pagano più cedole, grazie ai buoni risultati della acquisizione di Time Warner del 2018: le due società combinate distribuiranno a fine anno 14,9 miliardi di dollari di dividendi, al primo posto negli Usa, ma non abbastanza ancora da togliere lo scettro mondiale a Shell che per il quarto anno di fila si conferma prima al mondo per il pagamento dei dividendi.



Finito l'effetto propulsivo dei tax cut e con l'atteso rallentamento dell'economia americana, il prossimo anno gli utili delle corporation torneranno a livelli normali, così come il pagamento delle cedole agli azionisti.



Più in generale, allargando lo sguardo, nel terzo trimestre le Borse mondiali hanno distribuito 355,3 miliardi di dollari in cedole, con un incremento del 2,8% rispetto allo stesso periodo di un anno fa (+5,3% l'incremento del sottostante considerando l'effetto del rafforzamento del dollaro e altri fattori tecnici). Valori record di cedole per il terzo trimestre in Giappone, Canada e Regno Unito, quest'ultimo grazie ai pagamenti straordinari di Rbs, Bhp e Rio Tinto che hanno compensato la flessione della sterlina e il calo delle cedole di Vodafone.



Nel resto dell'Europa invece il terzo trimestre ha segnato il più basso livello stagionale per quanto riguarda i dividendi, aumentati del 7%. Il settore energia è quello che mostra la crescita maggiore. Il mercato azionario spagnolo è il migliore pagatore trimestrale per via della minore stagionalità dei dividendi.