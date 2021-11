Dividendi, verso un 2021 da record. Oltre 15 miliardi in arrivo a Piazza Affari

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Un anno da record per i dividendi che le società quotate versano ai propri azionisti? Pochi, forse nessuno ci avrebbe scommesso fino a pochi mesi fa. L’accelerazione inattesa degli ultimi mesi, e quella che ci si aspetta nelle restanti settimane da qui a fine dicembre, potrebbero però fare del 2021 un anno non soltanto positivo per le remunerazioni ai soci dopo la tempesta Covid, ma addirittura il migliore di sempre sia a livello globale, sia per la stessa Italia.

Piazza Affari sarà Campione d’Europa nel 2021?

L’indicazione...