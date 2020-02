Divorziare senza litigare: gli avvocati scommettono sugli accordi condivisi Cresce in Italia il «metodo collaborativo» nato negli Usa per risolvere le crisi in modo pacifico. L’italiana Francesca King nominata presidente dell’associazione internazionale Iacp di Valentina Maglione

(snowing12 - stock.adobe.com)

«Ogni famiglia infelice è infelice a suo modo, come scrive Tolstoj, ma tutte possono avere l’ambizione di risolvere i loro conflitti in modo costruttivo». Parola di Francesca King, avvocato a Milano specializzata in diritto di famiglia e convinta sostenitrice della “pratica collaborativa”: uno strumento per risolvere le liti tra ex partner (ma non solo) con accordi condivisi, nato negli anni Novanta negli Stati Uniti e che si sta diffondendo in tutto il mondo.

L’Italia nel “movimento collaborativo” è entrata relativamente di recente ma ha già conquistato un ruolo importante. Le principali associazioni che promuovono il metodo hanno debuttato nel 2010: l’istituto italiano di diritto collaborativo e negoziazione assistita a Roma e l’associazione italiana professionisti collaborativi (Aiadc) a Milano. Oggi riuniscono alcune centinaia di professionisti: soprattutto avvocati, ma anche psicologi, commercialisti, esperti di relazioni familiari e facilitatori della comunicazione. E a ottobre del 2019 l’avvocato King, che è stata tra i soci fondatori di Aiadc e l’ha presieduta fino al 2016, è diventata presidente dell’associazione internazionale Iacp, International academy of collaborative professionals: si tratta della prima volta che il ruolo di vertice è coperto da un professionista non proveniente dal Nord America.

Francesca King

Al centro i bisogni delle persone

Ma che cos’è esattamente la pratica collaborativa? Si tratta di un metodo per risolvere le controversie senza andare in tribunale. È di fatto un tipo di negoziazione assistita, lo strumento con cui i litiganti si impegnano a cercare un accordo con l’aiuto degli avvocati. Ma favorisce un approccio interdisciplinare: accanto agli avvocati interviene di regola un esperto neutrale - come nella mediazione - con lo scopo di garantire una comunicazione efficace e un’attenzione alle dinamiche relazionali; in base alle esigenze di quella famiglia possono intervenire un esperto dell’età evolutiva o un esperto finanziario, anch’essi formati al metodo collaborativo.

In Italia la negoziazione assistita è stata introdotta nel 2014 ed è usata soprattutto per le separazioni e i divorzi (nell’85% dei casi circa, secondo le rilevazioni del Consiglio nazionale forense). «Una novità legislativa che ci ha aiutato molto - dice Marina Petrolo, avvocato a Roma e presidente dell’istituto italiano di diritto collaborativo e negoziazione assistita - perché ha dato una veste normativa alla pratica collaborativa».

Ma il metodo collaborativo va oltre la negoziazione perché, spiega Francesca King, «mette al centro le parti in lite, per aiutarle a individuare i loro veri bisogni e a comunicarli, in modo da raggiungere un accordo condiviso».