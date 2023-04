Divorzio Calenda-Renzi, ecco come si riaprono i giochi al centro. Con vista europee

I termini del divorzio e i nomi di frontiera

E ora che succede? Intanto i termini del divorzio. Separazione significa anche due case diverse? A sentire Calenda non proprio, almeno per quanto riguarda i gruppi parlamentari: «Certo c’è un problema di fiducia reciproca e su questo bisognerà lavorare perché comunque abbiamo dei gruppi parlamentari comuni». Separati in casa, dunque, almeno nel breve periodo (anche perché in ballo ci sono circa un milione e mezzo l'anno di finanziamento ai gruppi), come ha confermato anche Renzi. In attesa che tutti i cocci rimasti per terra si raccolgano da una parte e dall'altra. Perché ci sono alcune personalità considerate di frontiera. Come l'ex ministra Elena Bonetti, presidente della Federazione, ed Ettore Rosato, coordinatore nazionale di Iv fino a tre mesi fa, quando Renzi ha deciso di avocare a sé tutte le deleghe. Non è forse un caso che Calenda era mercoledì sera alla festa di compleanno di Bonetti, dove unico presente del gruppo dirigente renziano era Rosato. E a disagio in questa situazione si sente anche un renziano indipendente come Luigi Marattin.

Il nodo dei gruppi unici: intanto si va avanti così

Ma i toni dello scontro sono stati in questi ultimi giorni così violenti che è difficile immaginare subitanei passaggi da una “squadra” all’altra: tempo al tempo. Quanto ai gruppi, alla Camera, dove occorrono 20 teste per costituirne uno, su 21 deputati i renziani sono 9 e una soluzione potrebbe essere quella di chiedere al presidente Lorenzo Fontana una deroga come già accaduto per Sinistra Italiana e Noi moderati. Ma al Senato è più complicato: vero che qui i renziani sono 5 e basterebbe solo un altro senatore per costituire un gruppo, ma il simbolo Azione/Italia viva è in comune e il regolamento di Palazzo Madama prevede che i gruppi debbano fare riferimento alle liste elettorali.

Calenda e Renzi in cerca di alleati per il derby delle europee

Intanto sia Calenda sia Renzi si guardano intorno per cercare possibili alleati in vista delle europee del 2024, dove si correrà con il proporzionale e toccherà superare la soglia di sbarramento del 4%. La brusca rottura della scorsa estate tra Calenda da una parte e i radicali di Più Europa e il Pd di Enrico Letta dall’altra ancora pesa. «Sorpresa dallo strappo di Calenda? Proprio no, lui è fatto così», è il commento tranchant di Emma Bonino su twitter, commento che riceve subito il like dell'ex segretario dem Letta.

Il vantaggio di Renzi: il legame con la macroniana Renew Europe

Resta che in vista delle europee Renzi parte avvantaggiato, visto che i tre europarlamentari della macroniana Renew Europe (Danti, Gozi e Ferrandino) fanno a titolo diverso più riferimento a lui che a Calenda. «Un percorso importante come quello che abbiamo avviato in Europa con Renew non può essere fermato per i personalismi di qualcuno - dice non a caso Danti rivendicando il filo diretto con la creatura macroniana -. C‘è uno spazio politico reale, in un Paese stretto tra il sovranismo di destra e il populismo di sinistra, ed è uno spazio che Italia Viva vuole continuare a far crescere insieme alle tante realtà politiche e civiche che hanno dato forza al progetto del Terzo polo in questi mesi». Tra queste realtà ci sono anche i liberali europei di Andrea Marcucci, in procinto di lasciare il Pd, Oscar Giannino e il presidente della Fondazione Luigi Einaudi Giuseppe Benedetto: tutte personalità, anche in questo caso, che guardano a Renzi più che a Calenda.

Meloni o Schlein: la crisi del progetto centrista

Quel che è certo è che due Terzi poli con lo stesso programma non si erano mai visti. E a ben vedere è proprio questa la ragione profonda della crisi del progetto: le ultime elezioni politiche con la vittoria di Giorgia Meloni e dei suoi alleati e le ultime primarie del Pd con la vittoria della radical-movimentista Elly Schlein hanno ridisegnato il campo politico con la polarizzazione destra-sinistra. D'altra parte la legge elettorale nazionale, il Rosatellun, ha una forte spinta maggioritaria e le leggi per l'elezione dei sindaci e dei presidenti di regione si basano sul premio di maggioranza alla coalizione vincente. In questo quadro non c'è spazio per un centro indipendente dai poli, come hanno dimostrato le elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia dove il candidato del Terzo polo si è fermato sotto il 3%, bensì di due centri: uno dentro il polo di sinistra e uno dentro quello di destra.