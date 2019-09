Dj Fabo, la Consulta: aiuto al suicidio non sempre punibile

«Da oggi in Italia siamo tutti più liberi -ha dichiarato Marco Cappato- anche quelli che non sono d’accordo. Ho aiutato Fabiano perché ho considerato un mio dovere farlo. La Corte costituzionale ha chiarito che era anche un suo diritto costituzionale per non dover subire sofferenze atroci. È una vittoria di Fabo e della disobbedienza civile, ottenuta mentre la politica ufficiale girava la testa dall'altra parte. Ora è necessaria una legge».



La Consulta è stata chiamata a pronunciarsi sulla questione di punibilità sollevata dai giudici di Milano nel processo in cui è imputato il radicale Marco Cappato per il suicidio assistito di dj Fabo. Una decisione che è ruotata attorno all’articolo 580 del codice penale, che punisce, con pene comprese tra i 5 e i 12 anni, «l’istigazione o l’aiuto al suicidio».

A sollevare la costituzionalità dell’articolo 580 del codice penale è stata la Corte d’Assise di Milano, «costretta» a processare il tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, Cappato, che dopo aver accompagnato Fabiano Antoniani (Dj Fabo), divenuto cieco e tetraplegico, in una clinica svizzera per sottoporsi al suicidio assistito, si era autodenunciato. In Italia Fabo avrebbe potuto chiedere di sospendere l’alimentazione con il sondino e di essere sedato. Ma questo avrebbe comportato sofferenze che lui non voleva né per sè né per i suoi cari.