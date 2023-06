Djokovic (e i crampi) fermano Alcaraz. Il serbo a caccia del 23esimo Slam

Ascolta la versione audio dell'articolo

La corsa di Carlos Alcaraz al Roland Garros, fin qui impeccabile, si ferma di fronte all’ostacolo Djokovic. Il campione serbo è riuscito a imporsi in 4 set con il punteggio di 6-3, 5-7, 6-1, 6-1 conquistando l’accesso alla sua 34esima finale in un torneo del Grande Slam e andando a caccia del 23esimo titolo, che gli darebbe il record storico superando Rafa Nadal fermo a 22.

Il match è però stato condizionato nel terzo e quarto set dal crollo fisico del ventenne spagnolo, alle prese con crampi e improvvisamente privato di quella forza muscolare che è una delle sue grandi qualità.

Dopo due set molto equilibrati e spettacolari il match non ha dunque avuto più storia, tanto che Alcaraz ha raccolto solo due game negli ultimi due set. Il giovane campione di Murcia ha scelto di restare in campo nonostante le condizioni fisiche davvero precarie, una decisione che conferma la sua grande sportività.

Sulle cause del crollo fisico è presto per trovare spiegazioni. Un commento a caldo di un collega esperto come Nick Kyrgios offre una chiave di lettura: «Vicino ad Alcaraz - ha scritto - È solo un grande processo di apprendimento, sono sicuro che ogni tennista provi questa sensazione. Crampi dovuti all’energia nervosa e all’ansia di giocare una partita di questa importanza. Imparerà sicuramente come affrontarlo in futuro. Allora dovremmo essere tutti spaventati».

Alcaraz assistito dal giudice arbitro dopo l’infortunio (Ap)

Prima dell’infortunio Alcaraz ha comunque dato spettacolo, mettendo in mostra le sue straordinarie doti. Un punto in particolare è diventato virale sul web: lo spagnolo ha rincorso un lob di Djokovic e lo ha passato con una piroetta di dritto che è sembrata violare le leggi della fisica.