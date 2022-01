Djokovic vince il ricorso: può restare in Australia. Governo pronto a rispondere

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il giudice australiano preposto nella giornata di lunedì ha annullato la revoca del visto a Novak Djokovic che successivamente è stato rilasciato dall’ufficio immigrazione. Motivo: la decisione del governo nei confronti del campione no vax sarebbe stata «irragionevole». Il giudice Anthony Kelly ha ordinato che Djokovic venisse rilasciato entro 30 minuti e che il suo passaporto e altri documenti di viaggio gli venissero restituiti, concedendo ancora una volta al numero uno del mondo di vincere un 21esimo titolo del Grande Slam agli imminenti Australian Open. Ma non è detto che finisca così.

Gli avvocati del governo federale hanno infatti comunicato alla corte che il ministro dell’Immigrazione del paese si stava riservando il diritto di esercitare il suo potere personale per revocare nuovamente il visto al campione. Djokovic, 34 anni, è stato tenuto in un hotel utilizzato per la detenzione degli immigrati assieme a richiedenti asilo da giovedì scorso. Gli è stato permesso di frequentare i suoi avvocati per le udienze virtuali, ma non è stato visto in pubblico da quando è arrivato in Australia. I legali del tennista hanno sostenuto che una recente infezione da Covid-19 mette Djokovic in condizione di giocare. Il governo australiano, tuttavia, ha detto che i non cittadini non hanno diritto all’ingresso garantito in Australia, mettendo in dubbio la sua pretesa esenzione e sottolineando che anche se Djokovic avesse vinto l’azione legale, il Paese si sarebbe riservato il diritto di trattenerlo di nuovo e allontanarlo.

