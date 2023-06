Djokovic da leggenda, vince Roland Garros ed è record 23 Slam

Ascolta la versione audio dell'articolo

Novak Djokovic entra nella leggenda: il tennista serbo ha vinto il torneo del Roland Garros , stabilendo così il record assoluto di successi in tornei Slam per un tennista: sono 23, uno in più di Nadal. Djokovic ha battuto Ruud 3 set a zero, col punteggio di 7-6, 6-3, 7-5.

Terza vittoria al Roland Garros

Djokovic, col successo di oggi, 11 giugno, è alla sua terza vittoria nel singolare al Roland Garros, dopo quelle del 2016 e del 2021. Si aggiungono poi 10 vittorie agli Aus Open (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2023), 7 a Wimbledon (2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021, 2022), 3 agli Us Open (2011, 2015, 2018).

Slam n. 23, uno in più di Nadal

Nadal resta a 22 Slam, Federer a 20. Il record assoluto è però di una tennista, l’australiana Margeret Smith Court, con 24 vittorie nel singolare. Djokovic tornerà poi in vetta alla classifica Atp, prolungando a 388 il suo primato di settimane da numero 1 del mondo.

«Sono contento di condividere con voi questo giorno davvero speciale per me: qui c’è un’atmosfera speciale e perché il Roland Garros è sempre stato per me il torneo più difficile: non è una coincidenza se ho raggiunto qui il record di 23 Slam».

Nole Djokovic non la smette più di parlare a fine premiazione, in francese (”ma cerco un professore”), in inglese poi, tra battute, ringraziamenti a “Giroud, Ibra, Mbappè e Tom Brady che sono qui a vederci”, e un messaggio finale. “A 7 anni sognavo di diventare il n.1 al mondo: ai giovani dico, vivete il presente, non guardate al passato, e costruite la quotidianità per prendervi il futuro”.