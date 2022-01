Djokovic, Natale ortodosso nell’hotel per rifugiati. Il Governo: è libero di lasciare l’Australia

Nadal pro-vaccino

La questione comincia a suscitare reazioni anche tra i colleghi di Djokovic. Rafa Nadal si è schierato senza mezzi termini con il fronte rigorista: «L’unica cosa chiara, per me - ha detto - è che se sei vaccinato, puoi giocare agli Australian Open. Dopo tutti i morti di questi due anni, la mia sensazione è che il vaccino sia l’unico modo per fermare questa pandemia».

Kyrgios critica le autorità australiane

In sua difesa è invece sceso in campo il tennista di casa, l’australiano Nick Kyrgios: «Io mi sono vaccinato per tutelare gli altri e per la salute di mia madre - ha scritto su twitter - ma il modo in cui stiamo gestendo la situazione di Novak è brutto, davvero brutto... È uno dei nostri grandi campioni, ma alla fine dei conti, è umano. Fate meglio», ha concluso con un appello alle autorità australiane.

Mancato coordinamento

Il tema del mancato coordinamento tra la Federazione tennis australiana, che aveva concesso a Djokovic l’esenzione dal vaccino e il governo di Canberra fa discutere gli osservatori. Tennis Australia sostiene di aver consultato due organismi indipendenti prima di dare l’ok al campione serbo, ma dopo il clamore suscitato dalla notizia è intervenuto il primo ministro australiano Scott Morrison che ha promesso di non riservare alcun trattamento di favore al tennista.

Fermata anche tennista della Repubblica Ceca

Il caso Djokovic non è l’unico. La polizia di frontiera australiana ha infatti impedito l’ingresso nel Paese alla tennista ceca Renata Voracova perchè non in regola con le norme anti Covid, per motivi analoghi a quelli contestati al numero uno al mondo. L’Australian Border Force l’avrebbe fermata e condotta nella stessa struttura dove Djokovic sta attendendo l’udienza di lunedì. Anche a Voracova è stato chiesto di lasciare il Paese, dove era arrivata mostrando una esenzione dal vaccino legata al fatto di aver avuto il Covid-19 negli ultimi sei mesi.

Djokovic potrà giocare al Roland Garros

Se l’Australian Open è sempre più a rischio per lui, Djokovic potrà invece disputare il secondo torneo Slam dell’anno, il Roland Garros in programma a maggio a Parigi. Il ministro francese dello sport ha infatti annunciato che le regole nazionali consentono anche ai non vaccinati di entrare nel Paese. «Dovrà sottoporsi a un regime organizzativo diverso dai vaccinati - ha detto Roxane Maracineanu - ma potrà partecipare al torneo perchè i protocolli, tra cui la “bolla sanitaria”, lo consentono».