Decreto Agosto, Gualtieri: nodo licenziamenti sciolto. Domani il Consiglio dei ministri Il ministro dell’Economia: «C’è condivisione, abbiamo fatto una sintesi». Ipotesi fiscalità di vantaggio al Sud. Testo domani in Consiglio dei ministri

Decreto di agosto: cartelle bloccate fino al 15 ottobre

Trovata l’intesa nella maggioranza sulla proroga del blocco dei licenziamenti, misura che dovrebbe entrare nel decreto Agosto, la terza manovra anti crisi da 25 miliardi dopo i provvedimenti Cura Italia e Rilancio. L’annuncio è arrivato dal ministro dell’Economia Roberto Gualtieri all’uscita del vertice a Palazzo Chigi dedicato al testo del provvedimento che sarà domani, venerdì 7 agosto, all’esame del Consiglio dei ministri.

Il premier Giuseppe Conte si è confrontato, insieme al ministro dell'Economia, con i capi delegazione di maggioranza, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro e i rappresentanti dei partiti che seguono i dossier economici, i viceministri Antonio Misiani (Pd) e Laura Castelli (M5s), il sottosegretario Maria Cecilia Guerra (Leu), il presidente della commissione Finanze Luigi Marattin (Iv). Infine l’annuncio di Gualtieri: «Il nodo è stato sciolto, c'è condivisione. Abbiamo fatto una sintesi».

Nel decreto Agosto entreranno anche norme per introdurre una fiscalità di vantaggio al Sud. Sui dettagli e sull'entità della misura, proposta dal ministro Peppe Provenzano, si starebbe ancora discutendo.



Italia viva: sì condizionato a rinvio tasse novembre

«Il confronto è stato lungo e approfondito, ma il via libera di Iv è condizionato alla presenza di alcune misure che servono all’economia italiana e che abbiamo chiesto con forza, in primis lo slittamento delle tasse di novembre per i lavoratori autonomi, isa e forfettari» ha precisato Luigi Marattin, di Iv, presidente della commissione Finanze della Camera, sul decreto agosto.

Ieri, 5 agosto, si è discusso fino a notte ma non era stata trovata una sintesi gradita a tutti i partiti della maggioranza. I sindacati spingono per la proroga del blocco fino al 31 dicembre. Il governo starebbe cercando una soluzione che leghi la proroga del blocco dei licenziamenti a quella della Cassa integrazione Covid. Leu ad esempio spinge perché la misura resti fino a quando sarà possibile ricorrere alla cassa integrazione, mentre nella maggioranza c’è chi ritiene si debba legare il termine all'effettivo utilizzo della cig (è la soluzione che compariva in una bozza del decreto). A questo punto potrebbe dunque essere “mobile” la data di termine della misura (si sarebbe ipotizzato 15 ottobre, 31 dicembre o come data intermedia il 30 novembre) e cioè avere scadenze per le diverse imprese, se legata alla disponibilità della cig Covid.