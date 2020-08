Dl agosto: proroga moratoria debiti Pmi al 31 gennaio 2021

Nel provvedimento sono state inserire disposizioni in materia di lavoro, salute, scuola, enti locali e sisma, sostegno e rilancio dell'economia, e misure fiscali. Tra queste, lo stop alla riscossione delle cartelle fino a 15 ottobre e quello della seconda rata Imu alberghi, stabilimenti, fiere e cinema, la proroga dell’esonero Tosap e Cosap al 31 dicembre 2020.

Dal 15 ottobre stop licenziamenti solo a chi usa cig

Quanto invece alle misure in materia di lavoro, la versione del decreto allo stato attuale prevede licenziamenti bloccati fino alla fine dell’anno ma solo per chi sta utilizzando ammortizzatori. Sul punto un “nodo politico” da sciogliere, come in altri passaggi a partire dal pacchetto salute. Sul fronte dei licenziamenti il blocco viene prorogato fino al 31 dicembre ma «le preclusioni e le sospensioni non si applicano, a partire dal 15 ottobre 2020, ai datori di lavoro che non hanno in corso sospensioni o riduzioni dell'orario di lavoro connesso all’utilizzo di ammortizzatori sociali per far fronte all'emergenza da Covid 19». Tra le eccezioni, oltre a cessazioni e fallimenti, anche gli accordi sindacali per gli esodi volontari.

Un miliardo per esonero 6 mesi contributi assunzioni fisse

Un’altra misura è quella che prevede l’esonero totale dal versamento dei contributi per sei mesi nel limite massimo di 8.060 euro su base annua per chi assume a tempo indeterminato. Esclusi i contratti di apprendistato e di lavoro domestico. L’ultima bozza del provvedimento esclude i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti presso la stessa impresa. L'esonero è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro a tempo determinato in indeterminato ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento. Lo stanziamento è ripartito in 300 milioni fino a dicembre 2020 e 700 milioni sul 2021. Anche le imprese che non richiedono la cig, dopo averne fruito a maggio e giugno, possono usufruire dello stesso esonero, ma solo per quattro mesi; escluse le aziende che non hanno avuto perdite di fatturato nel primo semestre 2020.

A cashback pagamenti elettronici 1,5 miliardi nel 2021

Per rilanciare i consumi, ci saranno1,5 miliardi in più nel 2021 per il cashback che dovrà stimolare i pagamenti elettronici. Lo prevede l'ultima versione del decreto mentre per gli oneri 2020 le coperture non sono ancora individute. Sarà il ministro dell'economia, sentito il Garante privacy, a stabilire le condizioni e le modalità attuative, incluse le forme di adesione volontaria e i criteri per l'attribuzione del rimborso, anche in relazione ai volumi ed alla frequenza degli acquisti, gli strumenti di pagamento elettronici e le attività rilevanti ai fini dell'attribuzione del rimborso. L'attribuzione ed erogazione dei rimborsi è affidata a Consap, come le altre attività strumentali e accessorie, per cui sono stanziati fino a 1,5 milioni. Il cashback è uno degli strumenti cruciali su cui il governo ha impostato il piano cashless per la lotta all'evasione fiscale.

Un miliardo per ripartenza scuola in 2020/21

Per quanto riguarda il capitolo scuola, arriva un altro miliardo tra il 2020 e il 2021 per la ripartenza in sicurezza e con il giusto numero di insegnanti e amministrativi. Nella bozza è previsto l'incremento di 400 milioni nel 2020 e 600 milioni nel 2021 del Fondo per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 istituito presso il ministero dell’Istruzione, raddoppiando i finanziamenti del decreto rilancio (pari a 377 milioni quest'anno e a 600 milioni il prossimo). Le risorse sono in parte minore destinate ad ampliare gli spazi dedicati all'insegnamento, anche attraverso l’affitto di strutture temporanee e l’alternanza dell'attività didattica «ad attività ludico-ricreative, di approfondimento culturale, artistico, coreutico, musicale e motorio-sportivo». La gran parte sarà invece impegnata all’attivazione di ulteriori posti di personale docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario (Ata) a tempo determinato.