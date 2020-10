Dl agosto: prorogate le scadenze fiscali per partite Iva, negozianti, pmi, artigiani e professionisti Provvedimento all’esame della Commissione Bilancio: lunedì 5 ottobre il testo sarà in aula. È ancora in prima lettura: andrà convertito entro il 13 del mese. Stop Tosap ambulanti fino al 15 ottobre

Il decreto Agosto è atteso in aula al Senato il 5 ottobre (foto Ansa)

Provvedimento all’esame della Commissione Bilancio: lunedì 5 ottobre il testo sarà in aula. È ancora in prima lettura: andrà convertito entro il 13 del mese. Stop Tosap ambulanti fino al 15 ottobre

La commissione Bilancio del Senato ha approvato un emendamento al decreto Agosto che proroga lo stop dei versamenti da dichiarazione dei redditi per partite Iva, negozianti, pmi, artigiani e professionisti: entro il 30 ottobre possono pagare il saldo 2019 e il primo acconto 2020.

Per chi vale la proroga

La proroga è applicata a quei soggetti che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il costo della misura è di 7,6 milioni che dovrebbero però essere compensati da un maggior gettito.

Stop Tosap ambulanti fino al 15 ottobre

La commissione Bilancio del Senato ha approvato un altro emendamento al provvedimento per prorogare dal 30 aprile al 15 ottobre lo sospensione del pagamento della Tosap (la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche) per gli ambulanti. La misura ha un costo di circa 34 milioni di euro. Per bar e ristoranti il dl agosto prevede la sospensione della tosap fino al 31 dicembre.

Corsa contro il tempo per la conversione del provvedimento

È corsa contro il tempo per la conversione in legge del decreto Agosto, la manovra estiva da 25 miliardi che allo stato attuale è all’esame della Commissione Bilancio del Senato. Scadrà il 13 ottobre, e deve ancora passare alla Camera per la seconda lettura. Il via libera della Commissione è atteso tra venerdì 2 ottobre e sabato 3. Lunedì 5 il testo arriverà in aula. Considerati i tempi stretti, non è escluso il ricorso alla fiducia.