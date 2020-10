Dl Agosto, stop alla moratoria. In arrivo 9 milioni di cartelle Non passa il rinvio del termine di sospensione del 15 ottobre. Il Fisco potrà riprendere i pignoramenti, ma ancora possibile una proroga nel prossimo Dl Covid. di Marco Mobili

Non passa il rinvio del termine di sospensione del 15 ottobre. Il Fisco potrà riprendere i pignoramenti, ma ancora possibile una proroga nel prossimo Dl Covid.

Tra gli oltre 130 emendamenti approvati nella notte tra venerdì e sabato dalla Commissione Bilancio del Senato manca all’appello la ventilata proroga al 30 novembre della sospensione della riscossione coattiva. Così se da una parte i contribuenti Isa avranno più tempo per pagare le tasse dall’altra l’agente pubblico della riscossione è pronto a rimettersi in moto.

E in assenza di uno slittamento in avanti del termine di sospensione del 15 ottobre, dovrà recapitare agli italiani qualcosa come 9 milioni di cartelle esattoriali. L'articolo 99 del decreto agosto, infatti, ha già fatto slittare dal 31 agosto al 15 ottobre 2020 i termini di sospensione di versamenti di somme dovute da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, accertamenti esecutivi doganali, ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e accertamenti esecutivi dei Comuni. Non solo. Senza una nuova proroga, dal 16 ottobre il Fisco potrà riprendere i pignoramenti su stipendi o pensioni.

L’ipotesi di un rinvio di altri 45 giorni

La proroga per la ripresa della riscossione coattiva era stata in qualche modo ventilata dalla stessa amministrazione finanziaria, pronta ad organizzarsi per diluire nel tempo la notifica di 9 milioni di cartelle. Non è escluso allora che già con il prossimo decreto Covid-19 in arrivo per definire le restrizioni anti-pandemia e prorogare termini in scadenza, il Governo possa inserire il differimento del termine di altri 45 giorni o a fine anno come hanno ripetutamente chiesto le opposizioni al Senato.

La partita si giocherà nelle prossime ore. Intanto domani l’Aula di Palazzo Madama darà il via libera con la fiducia al decreto Agosto licenziato in Commissione, come detto, con numerose novità. Tra queste vanno registrate le modifiche al Superbonus del 110%: dalla definizione dell’ingresso unico per le unità autonome al quorum assembleare del condominio per deliberare su cessione del credito o sconto in fattura o ancora al potenziamento fino al 160% dell’ecobonus e del sismabonus per gli immobili da ricostruire nelle aree terremotate del Paese (si veda il servizio in pagina).

Riaperti i termini per i contributi alle partite Iva

Tra le altre novità spicca la riapertura dei termini per accedere al contributo a fondo perduto per le partite Iva introdotto con il decreto Rilancio. Potranno presentare domanda alle Entrate entro 30 giorni dal riavvio della procedura telematica, la quale dovrà ripartire entro 15 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto Agosto, le partite Iva che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nei territori dei comuni colpiti da calamità i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data della dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (31 gennaio 2020), classificati totalmente montani.