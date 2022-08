Aiuti-bis: bonus 200 euro esteso a esclusi, in busta-paga a ottobre

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Bonus da 200 euro una tantum esteso ai lavoratori che non lo hanno ricevuto nel primo semestre dell’anno; lo riceveranno nella retribuzione erogata nel mese di ottobre o direttamente dall’Inps. L’indennità è estesa anche da Sport e Salute spa ai collaboratori sportivi che siano stati beneficiari di almeno uno dei sostegni Covid e a questo scopo è versata alla società la somma di 30 milioni. Sport e Salute e Inps dovranno scambiarsi tempestivamente tutti i dati utili ad evitare sovrapposizioni. La misura vale in totale 38 milioni. È una delle soluzioni delineate dalla bozza del decreto Aiuti bis atteso in Consiglio dei ministri domani, giovedì 4 agosto. Il provvedimento non è ancora definitivo. Il testo attualmente di 41 articoli potrebbe essere ancora soggetto a modifiche. La riunione dell’esecutivo è attesa per le 15:00.

Le misure per lavoratori e pensionati deludono i sindacati

Alla vigilia del vertice a Palazzo Chigi si delinea quello che dovrebbe essere il menù del provvedimento: più fondi per calmierare le bollette, proroga di un mese dello sconto benzina, due miliardi e mezzo per ampliare il taglio del cuneo fiscale e anticipare la rivalutazione delle pensioni, risorse per la sanità. Ma le misure per lavoratori e pensionati deludono i sindacati, che si aspettavano più risorse e sperano ancora in un cambio di rotta. Quello che è certo è che si lavora per un iter veloce, con l’arrivo in Gazzetta atteso già nel fine settimana e l’impegno dei partiti a non presentare emendamenti, per garantire una conversione rapida e tener fuori i nuovi aiuti dalla morsa della campagna elettorale.

Loading...

100 milioni in più per sostegno autonomi

Scendendo nel dettaglio del pacchetto di soluzioni previste dalla nuova tranche di sostegni, secondo la bozza viene rifinanziato con altri 100 milioni il Fondo per il sostegno del potere d’acquisto dei lavoratoi autonomi. La dotazione del Fondo, originariamente di 500 milioni nel primo decreto aiuti, sale così a 600 milioni di euro.

Arriva “prof esperto”, avrà 5.650 euro in più

Una revisione delle norme sulla formazione continua degli insegnanti, appena introdotte con la riforma legata al Pnrr, e la nascita della figura del “docente esperto” che guadagnerà 5.650 euro in più sotto forma «assegno annuale ad personam». I prof “esperti” non potranno essere più di 8mila (si parte dall’anno scolastico 2032-33) e saranno selezionati tra i docenti di ruolo che «abbiano conseguito una valutazione positiva nel superamento di tre percorsi formativi consecutivi e non sovrapponibili». Prevista una «una tantum» accessoria da stabilire con i contratti tra il «10 e il 20%» per chi completa un percorso triennale.

Un punto taglio cuneo, fino a 35.000 euro

Il taglio del cuneo si amplia di un punto per la platea già coinvolta dalla decontribuzione di 0,8 punti prevista dalla legge di bilancio, ovvero per i redditi fino a 35.000 euro. La misura, retroattiva a partire da luglio, vale complessivamente 1,6 miliardi (786 milioni nel 2022 e 831 milioni nel 2023).