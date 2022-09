Dl aiuti bis, cybersecurity rafforzata: più obblighi di notifica

Ascolta la versione audio dell'articolo

Si rafforza la cybersicurezza dopo l’aumento degli attacchi a reti, sistemi e servizi informatici di attori pubblici e privati nazionali verificatisi con lo scoppio del conflitto in Ucraina. Un emendamento dei relatori al dl aiuti bis, che sarà esaminato mercoledì mattina in Commissione al Senato, prevede l’obbligo di notifica di tutti gli eventi ai danni dei soggetti facenti parte del già esistente Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, anche se non riguardano direttamente beni specificamente inseriti nello stesso Perimetro. L’obiettivo è avere un quadro “puntuale e aggiornato” su tutti gli eventi in corso nello stesso momento

Lega, detrazione abbonamento bus passi al 50%



Da segnalare un pacchetto di emendamenti considerati “superprioritari” e su cui dunque si concentrerà l’esame delle Commissioni Bilancio e Finanze del Senato. Tra questi, uno della Lega mira a portare la detrazione per gli abbonamenti ai mezzi pubblici dal 22% al 50% per far fronte al caro-carburanti e incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico . Gli oneri ammontano a 77,9 milioni di euro per il 2023, coperti con le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Sugli emendamenti che i gruppi hanno guidicato prioritari è stata chiesta, a quanto si apprende, un’apposita istruttoria del Mef.

Lega, Lampedusa-Linosa-Pantelleria Zona Franca



Un’altra proposta della Lega, a prima firma del segretario Matteo Salvini, inserita nel pacchetto degli emendamenti “SuperPrioritari” al dl aiuti bis e su cui - a quanto si apprende - è stato trovato un accordo fra i partiti punta a far diventare Lampedusa, Linosa e Pantelleria Zona Franca Doganale (ZFD).

Docente esperto, assegno definito in contratto



Si va verso una modifica della figura del docente esperto prevista dal decreto aiuti bis. In base ad un emendamento presentato da Leu e inserito tra i ’superprioritari’, «i docenti di ruolo maturano il diritto ad un assegno ad personam a seguito di valutazione positiva delle attività di formazione svolte coerenti con l’attività svolta, al riconoscimento delle competenze maturate nell’ambito degli sviluppi di valorizzazione professionale, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 24 del CCNL 2006-2009». Scompare rispetto al decreto il riferimento agli importi dell’una tantum da corrispondere agli insegnanti. «Gli importi e i criteri relativi all’assegnazione dell’assegno - si legge nell’emendamento - sono rimessi alla contrattazione collettiva»

Per siccità arriva commissario straordinario

Un altro emendamento condiviso al dl aiuti bis su cui c’è accordo politico prevede la nomina di un commissario straordinario per accelerare gli interventi necessari per il contrasto e la prevenzione della siccità. Il commissario, in carica fino al 31 dicembre 2023, può avvalersi di subcommissari nominati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tra i Presidenti delle Regioni. Tra le funzioni del commissario c’è anche la possibilità, per esercitare i propri compiti, di adottare ordinanze, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale. La proposta sarà all’esame delle Commissioni al Senato.