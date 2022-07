Dal bonus 200 euro alle nuove regole per il superbonus 110%: le novità del decreto Aiuti

Sblocco delle cessioni del Superbonus, stretta sul reddito di cittadinanza con nuovi obblighi di accettazione delle offerte di lavoro, nuove regole sugli affitti brevi a Venezia per tutelare le isole e il centro storico della città . Le nuove misure non comportano nuovi oneri rispetto ai quasi 17 miliardi stanziati dal governo per gli interventi cuore del provvedimento: dal termovalorizzatore di Roma al bonus 200 euro in arrivo questo mese.

2/8 Menu