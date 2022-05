Dl aiuti, in edicola con Il Sole 24 Ore la guida degli esperti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Gli esperti del Sole 24 Ore approfondiscono il Dl Aiuti, a meno di tre giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale: all’analisi del provvedimento sarà dedicato uno Speciale in vendita in abbinamento con Il Sole 24 Ore di venerdì 20 maggio al prezzo complessivo di 2,50 euro. A partire dalle misure più controverse, che hanno determinato il ritardo tra l'ok del Consiglio dei ministri e l'entrata in vigore: la tassazione degli extraprofitti per gli operatori energetici e il bonus di 200 euro. Tra gli altri argomenti, le novità sui prezzari degli appalti, i bonus edilizi, i crediti d'imposta, gli incentivi Industria 4.0 e le semplificazioni alle autorizzazioni per impianti di produzione di energia.