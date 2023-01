Dl Aiuti quater / Divieto di assunzione di personale da parte degli enti locali che non rispettino i termini di approvazione dei bilanci di previsione

Tra le misure in favore degli enti locali, gli interventi in materia di divieto di assunzione di personale da parte degli enti locali che non rispettino i termini di approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché i termini per la trasmissione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche dei medesimi documenti. Viene fatto salvo, infatti, lo svolgimento delle funzioni fondamentali nei comuni delle isole minori con popolazione fino a 10 mila abitanti, ove nell’anno precedente sia stato registrato un numero di migranti sbarcati superiore almeno al triplo della popolazione residente (Lampedusa e Linosa).

11/15 13/15 Menu