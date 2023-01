Dl aiuti quater, dal superbonus al 90% allo sblocca trivelle: cosa c’è nel decreto

L’Aula della Camera ha approvato la questione di fiducia posta dal Governo sul Dl aiuti quater (dl 176/2022), nel testo identico a quello già votato dal Senato, con 205 voti favorevoli e 141 contrari (4 gli astenuti). Il voto finale per via libera definitivo al provvedimento è previsto giovedì 12 gennaio, alle 12. Dalle novità sul superbonus, con la percentuale della detrazione che nel 2023 passa dal 110 al 90 per cento, ai fondi per i supplenti della scuola, alle misure per gli enti locali, allo sblocca trivelle ecco alcune delle soluzioni previste.

