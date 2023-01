Dl Aiuti quater / Villette familiari, ultima chiamata per salvare il 110% entro marzov

È prevista la proroga al 31 marzo 2023 del termine previsto per l’utilizzo della detrazione del 110 per cento per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici unifamiliari. Per le villette unifamiliari viene anche prevista la possibilità, a determinate condizioni di reddito familiare e di titolarità del bene, di vedersi riconosciuta la detrazione nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute per le unità immobiliari nel 2023.

