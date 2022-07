Dl Aiuti al test della fiducia al Senato, incognita uscita dall’Aula per M5S

Parte discussione sul salario minimo

Martedì 12 luglio è in agenda anche l’incontro con i leader sindacali su salario minimo, stipendi e lotta all’inflazione, mentre sono ancora in via di definizione le possibili misure per rateizzare le cartelle e risolvere «una volta per tutte» il dossier cessione dei crediti che incaglia il Superbonus. In Parlamento, però, gli ostacoli non mancheranno. Per togliere vento alle vele del Movimento tornato barricadero la Lega annuncia guerriglia dal canto suo su ius scholae e liberalizzazione della cannabis.

Gli spazi di manovra sulle priorità

Dunque reddito di cittadinanza, Superbonus, taglio del cuneo fiscale, salario minimo e nuovi provvedimenti contro il caro energia. A breve i pentastellati aspettano qualche segnale da Palazzo Chigi e in base a questo - si ragiona in ambienti del Movimento - si deciderà come votare al Senato. Il premier riflette sulle priorità indicate nel documento di Conte. E sui dossier sociali, secondo quanto filtra da fonti parlamentari, il presidente del Consiglio potrebbe offrire un’importante sponda al suo predecessore, stretto tra la responsabilità di un addio traumatico al governo e le spinte a restare. Secondo FdI, a Palazzo Madama «non accadrà nulla. Alla fine il governo andrà avanti più ammaccato di prima».