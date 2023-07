Dl alluvioni, dal commissario straordinario alla sospensione dei versamenti tributari e contributivi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono in corso nell’Aula della Camera le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dal governo sul decreto alluvioni, ovvero il disegno di legge di conversione del decreto sugli interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocati dagli eventi alluvionali che si sono verificati a partire dallo scorso primo maggio (dl 61 del 2023). Il provvedimento è all’esame della Camera. Dal Commissario straordinario alla ricostruzione alla sospensione dei versamenti tributari e contributivi, ecco alcune misure in pancia al provvedimento.

Commissario straordinario alla ricostruzione

Il decreto disciplina la figura del Commissario straordinario alla ricostruzione con particolare riguardo alla procedura di nomina e alle funzioni del Commissario stesso. La nomina e la revoca del Commissario avviene con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le regioni interessate. Il compenso del Commissario è composto da una parte fissa e da una parte variabile: la parte fissa non può superare 50 mila euro annui, così come la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi che ricadono nell’oggetto dell’incarico commissariale, non può superare 50 mila euro annui. Con una o più ordinanze del Commissario straordinario, adottate di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede alla costituzione e alla disciplina del funzionamento della struttura di supporto che assiste il Commissario straordinario. Questa struttura opera sino alla data di cessazione dell’incarico del Commissario. Il provvedimento indica lo stanziamento per il funzionamento della struttura di supporto al Commissario e per il compenso del Commissario stesso. Lo stanziamento complessivo è pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Il Commissario si avvale dei Presidenti delle Regioni interessate in qualità di sub-commissari.

Adempimenti e versamenti tributari e contributivi, sospensione dei termini

Sono sospesi alcuni termini tributari e contributivi nei confronti dei soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni colpiti dall'alluvione di maggio 2023 (sono indicati nell'allegato 1 al decreto). In particolare, sono sospesi i termini, in scadenza nel periodo

tra il 1° maggio e il 31 agosto 2023: dei versamenti tributari; degli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria; dei versamenti delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'Irpef da parte dei sostituti di imposta che risiedono, hanno sede legale o operativa nei territori colpiti dalle calamità (individuati dall'allegato 1 al provvedimento). I versamenti così sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023. Sono sospesi anche i versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento e da altri atti aventi efficacia esecutiva, ivi compresi quelli degli enti territoriali, che scadono nel periodo dal 1° maggio al 31 agosto 2023. Con riferimento a questi atti, i termini riprendono a decorrere allo scadere del periodo di sospensione, ovvero dal 1° settembre 2023. Gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni, sono effettuati entro il 20 novembre 2023.

Misure a sostegno delle istituzioni scolastiche statali e paritarie

Il decreto istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il «Fondo straordinario a sostegno della continuità didattica», con la dotazione di 20 milioni di euro per il 2023. L’obiettivo è consentire la tempestiva ripresa della regolare attività didattica nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie che hanno sede nei territori interessati dagli eventi alluvionali che si sono verificati a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Interventi per il turismo

Per assicurare la ripresa delle attività produttive e garantire il ristoro dei danni subiti dagli operatori economici che hanno sede operativa nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio 2023 – il decreto dispone l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del turismo, di un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2023, da destinare alle imprese di questi territori, per il sostegno delle attività turistiche e ricettive,inclusi i porti turistici, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici,i parchi divertimento, gli agriturismi e il settore fieristico, nonché della ristorazione e del trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.