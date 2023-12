Dl Anticipi, ok emendamento Lotito su proroga rottamazione al 18 dicembre

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’aula del Senato ha approvato, con 87 voti favorevoli e 58 contrari, l’emendamento al decreto Anticipi che proroga al 18 dicembre le scadenze del 31 ottobre e del 30 novembre per i versamenti da parte dei soggetti che hanno aderito alla rottamazione quater. L’emendamento proposto ieri dal senatore Claudio Lotito di Forza Italia tra le protese delle opposizioni.

Pd: nuovo condono, porcate per favorire i furbi

«Siamo di fronte ad una maggioranza e ad un governo arroganti. Arroganti nei confronti dell’opposizione che, secondo loro, non dovrebbe nemmeno denunciare le porcate che fanno per favorire i furbi. Arroganti perché hanno raccontato agli italiani che avrebbero risolto i problemi degli italiani e invece non sanno cosa fare sulle pensioni per medici e dipendenti pubblici ma riescono a proporre un nuovo condono per la rottamazione delle cartelle e a fare sconti sugli extra profitti alle aziende energetiche». Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia commenta la discussione in aula a Palazzo Madama sul Dl Anticipi.

Fi: emendamento rottamazione quater permette entrate casse Stato

Di avviso opposto Forza Italia. «È una terminologia completamente sbagliata. È un emendamento che ha il parere favorevole perché riguarda la contabilità. È una scadenza in corso, ancora possibile. La portiamo semplicemente al 18 dicembre, non è una mancata entrata di bilancio anzi, dà la possibilità di pagare quindi di far confluire entrate nelle casse dello Stato. Non è un condono ma solo un aggiustamento di contabilità di bilancio» ha detto il senatore Dario Damiani (FI), relatore del dl anticipi, replicando in Aula al Senato alle dichiarazioni delle opposizioni in merito all’emendamento a firma di Claudio Lotito.



Dl Anticipi: il governo porrà la fiducia alla Camera

Il governo porrà alla Camera martedì 12 dicembre la questione di fiducia sul dl Anticipi: lo annuncia alla conferenza dei capigruppo di Montecitorio il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani. La fiducia sul testo, che scade il 17 dicembre, verrà posta il 12 alle 13.30, alla fine della discussione generale che partirà alle 11. Verrà votata il 13 dopo le dichiarazioni di voto (dalle 13) ed il question time. Al voto finale si giungerà il 14 dicembre.