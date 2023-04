Dl Capitali? «Serve più sostanza: ragionare sull’eccesso di regole»

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

«Non è vero che le imprese italiane hanno paura della Borsa. Abbiamo tutti sotto gli occhi l’esempio di Euronext Growth, che ha accolto in questi anni decine di aziende serie e preparate. L’approccio del Ddl è corretto, ma l’importante è non disperdere le energie in scelte che in alcuni casi sono marginali; bisogna mirare invece all’essenziale, alle necessità concrete delle quotande». Giovanni Tamburi, fondatore, presidente e amministratore delegato di Tip, ha alle sue spalle almeno una trentina ...