Dl carburanti/Obbligo di esporre il prezzo medio

L'emendamento del governo presentato alla commissione Attività produttive della Camera conferma innanzitutto - nonostante la bocciatura dell'Antitrust - l'obbligo per i distributori su strade e autostrade di esporre «con adeguata evidenza» i cartelloni con la media dei prezzi di riferimento accanto ai prezzi praticati. Il prezzo medio calcolato e pubblicato dal Mimt, si precisa nell’emendamento, sarà “su base regionale e delle province autonome” per gli esercenti sulla rete non autostradale, mentre “su base nazionale” per quelli che operano sulle autostrade.

