Dl Clima: il «bonus mobilità» per rottamare l’auto scende a 1.500 euro Il "Fondo buono mobilità" sarà dotato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Il sostegno è riservato «ai residenti nei Comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria che rottamano, entro il 31 dicembre 2021, autovetture omologate fino alla classe Euro 4»

Bonus rottamazione auto e 20% di sconto sui prodotti senza imballaggi

2' di lettura

Il "bonus mobilità" per rottamare le vecchie auto inquinanti e dotarsi di un abbonamento ai mezzi pubblici scende a 1.500 euro (dai 2mila previsti in precedenza) ma scatterà subito, già nel nel 2019, quindi in anticipo rispetto alle attese, con una prima dotazione di 5 milioni di euro. Lo prevede l'ultima bozza del decreto legge Clima, messo in cantiere dal ministro dell'Ambiente Sergio Costa (M5S) e ora al vaglio degli altri ministeri, in particolare Economia e Infrastrutture.

Il "Fondo buono mobilità" sarà dotato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. I l sostegno è riservato «ai residenti nei Comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria che rottamano, entro il 31 dicembre 2021, autovetture omologate fino alla classe Euro 4», e potrà essere utilizzato entro tre anni «per l'acquisto, anche a favore di un convivente, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e di altri servizi nonché per l'abbonamento a sharing mobility con veicoli elettrici o a emissioni ridotte». Il "buono mobilità" non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini dell'Isee.

La bozza del decreto - al momento di 14 articoli - prevede tra le altre cose l'istituzione di una Piattaforma per il contrasto ai cambiamenti climatici e la qualità dell'aria e l'avvio di un Programma strategico per «il rinnovo integrale, entro cinque anni, dei mezzi di trasporto pubblico locale con mezzi a basso o nullo impatto ambientale», con una ricognizione sugli investimenti disponibili a legislazione vigente. Altre disposizioni si occupano della promozione del trasporto scolastico sostenibile (con uno stanziamento di 20 milioni di euro) e di azioni per il rimboschimento (15 milioni di euro). Un'altra norma prevede l'istituzione del titolo di "Città verde d'Italia" da conferire a tre diversi centri italiani (con stanziamento di 9 milioni di euro in tre anni) per progetti cantierabili.

Nel "pacchetto clima" del decreto trova poi spazio il potenziamento della Via e l’introduzione dell'Impatto ambientale della regolamentazione e la velocizzazione della pianificazione di emergenza per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti e i commissari unici. Confermata la norma "End of waste" e il sostegno alla ricerca in questi ambiti.

Alla vigilia delle manifestazioni e dei cortei studenteschi a sostegno delle iniziative "Fridays For Future" Costa ha annunciato che l'iter del decreto preocederà di pari passo con la Manovra 2020. Quindi il taglio dei sussidi ambientali dannosi e gli altri interventi fiscali preannunciati dal Governo per sostenere l'economia circolare, come quelli legati ai prodotti alla spina, potrebbero finire nella Legge di bilancio.