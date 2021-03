Dl Covid, dai ristoranti a pranzo a cinema e teatri: ipotesi riaperture a metà aprile dove i dati migliorano

3' di lettura

L’ipotesi è quella di ristoranti e bar aperti a pranzo e di una ripresa delle attività di teatri e cinema (si ipotizza una data tra il 15 e il 20 di aprile) in quelle Regioni “più virtuose”, in cui i contagi coronavirus scenderanno sotto una certa soglia, fissata dal Comitato tecnico scientifico. Prima di allora le regioni potranno essere solo arancioni o rosse. Il meccanismo entrerebbe nel decreto Covid con le misure anti-Covid che entreranno in vigore dopo Pasqua. Il provvedimento è atteso in Consiglio dei ministri domani, 31 marzo, nel pomeriggio. Secondo quanto viene spiegato, non si tratterebbe di un ritorno alla zona gialla ma piuttosto di una sorta di “zona gialla” rafforzata.

Scontro tra rigoristi e aperturisti

I ministri più “rigoristi”, Speranza, Dario Franceschini del Pd e Stefano Patuanelli del M5s, sarebbero molto dubbiosi su un meccanismo per le riaperture così concepito. L'ala “aperturista” guidata da Giancarlo Giorgetti per la Lega e Maria Stella Gelmini per FI, confida di incassare il via libera alla norma, anche se a sera ammette di non avere certezze su come funzionerà il meccanismo. La Lega prosegue il suo pressing «per il ritorno al lavoro, allo sport, alla vita».

Scudo penale per i vaccinatori

Il provvedimento a cui lavora il Governo conterrebbe anche uno scudo penale per i somministratori di vaccini. Quanto all'obbligo vaccinale per i sanitari, su cui dovrebbe esserci una norma, si lavora a eventuali sanzioni.

Paletti per i Governatori nella chiusura delle scuole fino alla prima media

Nel decreto, infine, dovrebbe essere inserita una norma che vieta ai governatori regionali di chiudere le scuole fino alla prima media, a prescindere dalla fascia di colore in cui la loro Regione sarà inserita, di volta in volta, in base ai dati epidemiologici.

Il report dell’Iss sulla variante inglese

Il confronto sull’opportunità di riaprire alcune attività già dal prossimo mese è ancora acceso nella maggioranzai. Il rapporto dell'Istituto superiore di sanità sulla diffusione delle varianti del Coronavirus è piombato nel bel mezzo di un braccio di ferro tra i ministri sul nuovo provvedimento. Le 529 vittime dell’ultimo bollettino hanno infatti spinto il ministro del Lavoro Andrea Orlando (Pd), ospite a Otto e mezzo su La7, a sottolineare che «parlare di allentamenti nel giorno in cui purtroppo ci sono ancora 500 morti non mi pare un'idea intelligentissima. Altro paio di maniche - ha poi aggiunto - è discutere di zone più piccole, ma Salvini vuole fare politica su una cosa che va lasciata alla scienza. Il nostro lavoro è quello di cercare di risolvere i problemi, non nasconderli». «Ministri della Lega, sindaci e governatori al lavoro perché sia possibile, già da aprile, ovviamente nelle città con la situazione sotto controllo, un ritorno al lavoro, allo sport, alla vita - replicano fonti del Carroccio -. È necessario correre su vaccini e cure domiciliari ma bisogna prepararsi al ritorno alla normalità».