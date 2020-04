Dl Cura Italia, i chiarimenti delle Entrate su proroghe e misure di sostegno L’agenzia delle Entrate risponde ai quesiti di associazioni, professionisti e contribuenti sul decreto Cura Italia

Le proroghe e le sospensioni dei termini per i versamenti e gli adempimenti, le misure specifiche a sostegno delle imprese e dei lavoratori, la sospensione delle attività degli enti impositori, nonché quella dei versamenti relativi ai carichi affidati all'agente della riscossione. L’agenzia delle Entrate, con la circolare 8/E del 3 aprile, risponde a una serie di dubbi sollevati dal decreto Cura Italia, cioè il n. 18 del 17 marzo 2020. Tra le tematiche affrontate sono anche forniti chiarimenti sulle erogazioni liberali.



Decreto Cura Italia, i rinvii delle scadenze fiscali

Premio ai lavoratori dipendenti



Per quanto riguarda la determinazione del limite di 40mila euro di reddito da lavoro dipendente previsto per attribuire il bonus di 100 euro per il mese di marzo, l'Agenzia chiarisce che bisogna considerare esclusivamente il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione progressiva Irpef e non anche quello assoggettato a tassazione separata o ad imposta sostitutiva. Inoltre, la circolare spiega che i sostituti d'imposta riconosceranno il premio ai lavoratori dipendenti in via automatica a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.



Erogazioni liberali e solidarietà alimentare



A proposito della deducibilità delle erogazioni liberali dal reddito d'impresa, le Entrate precisano che la deduzione non è parametrata al reddito. Pertanto l'agevolazione spetta anche in presenza di una perdita fiscale realizzata nel periodo d'imposta in cui è stata effettuata l'erogazione liberale. Un altro chiarimento importante riguarda la solidarietà alimentare. Per l'Agenzia, le donazioni effettuate dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali e dai soggetti titolari di reddito d'impresa aventi ad oggetto misure di solidarietà alimentare nell'ambito dell'emergenza da Covid-19 ed effettuate a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, rientrano tra le erogazioni liberali che beneficiano degli incentivi fiscali introdotti con il Dl n. 18/2020.