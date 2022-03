Dl energia, verso taglio prezzo carburante di 10 cent per 1 mese e buoni benzina esentasse

3' di lettura

Taglio delle accise sui carburanti di 8,5 cents per un mese. Lo prevede, sulla base di una norma in vigore dal 2007, la bozza di decreto ministeriale Mef-Mite che introduce la riduzione «fino al trentesimo giorno» dalla data di pubblicazione del decreto, delle accise su «benzina, oli da gas e gasolio, gas di petrolio liquefatti (GPL)», usati come carburante. Per il taglio saranno utilizzati «308,17 milioni di euro» di maggior gettito Iva relativo all’ultimo trimestre 2021. Le accise sulla benzina si attesteranno a 643,24 euro per mille litri, sul gasolio a 532,24 euro per mille litri; sul Gpl a «182,61 euro per mille chilogrammi».

I tagli alle accise sui carburanti di 8,5 centesimi previsti dalla bozza di decreto ministeriale Mef-Mise porterà ad una riduzione dei prezzi al consumo maggiore, pari a circa 10 centesimi. Sulle accise viene infatti calcolata anche l’Iva al 22%. Sommandola al taglio delle accise si arriva a circa 10,3 cents.

Loading...

Bonus sociale bollette a oltre 5mln famiglie

Conta oltre trenta articoli la bozza del decreto per contrastare «gli effetti economici e umanitari per contrastare la crisi ucraina», ancora in via di definizione e che sarà questa sera sul tavolo del Consiglio dei ministri. Tra le misure interventi sulle bollette - dalle rate al bonus sociale - di rafforzamento del golden power, per l’autotrasporto e per il turismo e misure per calmierare il caro-materiali negli appalti pubblici.

“La bozza del Dl energia” Visualizza

Molte delle misure per frenare la corsa di carburanti e bollette non sono state discusse in cabina di regia ma verranno affrontate direttamente in Consiglio dei ministri perché “market sensitive”, dunque, per opportunità, si è attesa la chiusura delle borse. Oltre 5 milioni di famiglie, circa un milione in più, avranno un aiuto per le bollette grazie all’estensione del bonus sociale: sarebbe questo, secondo quanto si apprende da fonti ministeriali, uno dei punti affrontati nel corso della cabina di regia tra Mario Draghi e i capidelegazione. Con il provvedimento si alzerà il tetto Isee che consentirà di “proteggere” circa 5,2 milioni di famiglie, rispetto ai 4 milioni attuali.

Bollette imprese luce-gas maggio-giugno in 24 rate

Le imprese potranno rateizzare le bollette per i consumi di maggio e giugno, per un numero massimo di 24 rate mensili. È quanto prevede la bozza del decreto per contrastare «gli effetti economici e umanitari per contrastare la crisi ucraina», ancora in via di definizione. Per sostenere le esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori di energia elettrica e gas, Sace potrà rilasciare le proprie garanzie in favore di banche e istituzioni finanziarie entro un limite massimo di impegni pari a 9 miliardi di euro.