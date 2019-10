Dl fiscale, per prevenire il gioco minorile arriva l’agente sotto copertura Comincia a delinearsi il decreto fiscale collegato alla manovra e che conterrà, se verranno confermate le prime bozze, una vera “rivoluzione”. Il testo è ancora in via di limatura ma andrà al Consiglio dei ministri di lunedì di Ivan Cimmarusti

Un agente sotto copertura per «prevenire il gioco minorile e impedire l’esercizio abusivo del gioco con vincita in denaro, contrastare l’evasione fiscale e l’uso di pratiche illegali». Lo prevede la bozza del Decreto fiscale. La norma autorizza l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli «a costituire, avvalendosi di risorse proprie, un fondo destinato alle operazioni di gioco a fini di controllo, di importo non superiore a 100.000 euro annui».

Comincia a delinearsi il decreto fiscale collegato alla manovra e che conterrà, se verranno confermate le prime bozze, una vera “rivoluzione”. Il testo è ancora in via di limatura e potrebbe includere, come ha annunciato il ministro dei Trasporti Paola De Micheli, anche nuovi incentivi per acquistare i seggiolini anti-abbandono. Il giro di vite contro l’evasione del governo giallorosso spazia, insomma, a 360 gradi, e già nelle prime stesure porta una dote da circa 3,3 miliardi alla legge di Bilancio. Si tratta di poco meno della metà dei 7,2 miliardi attesi dalla lotta all’evasione.

