Dl fisco, bozza pacchetto relatori: 730 slitta al 30 settembre

Tax credit per gli alberghi, ecobonus rivisto per venire incontro ai piccoli fornitori. Sono alcune delle proposte contenute nella bozza del pacchetto di emendamenti dei relatori al decreto fiscale, che sarà oggetto di una riunione di maggioranza, per decidere quali depositare in commissione Finanze alla Camera

Una riscrittura del calendario fiscale, con la scadenza del 730 che slitta dal 23 luglio al 30 settembre. Tax credit per gli alberghi, ecobonus rivisto per

venire incontro ai piccoli fornitori. Sono alcune delle proposte contenute nella bozza del pacchetto di emendamenti dei relatori al decreto fiscale, che sarà oggetto di una riunione di maggioranza, per decidere quali depositare in commissione Finanze alla Camera. Si prevede anche che le strutture ricettive siano responsabili del pagamento della tassa di soggiorno.

L’emendamento dei relatori sul fisco prevede anche un ampliamento della platea che può utilizzare il 730: oltre ai lavoratori dipendenti e ai pensionati viene estesa ai titolari di redditi assimilati a quello di lavoro dipendente senza limitazioni e ai titolari di redditi di lavoro autonomo

con la sola esclusione di quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni e di impresa non occasionali (ad esempio, redditi fondiari o redditi da lavoro autonomo occasionale). Quanto alle scadenze, si introduce anche un “termine mobile” per i conguagli che arriveranno con la prima retribuzione utile e, comunque, con quella di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il risultato contabile.



Con il riordino dei termini dell’assistenza fiscale, in sostanza, le operazioni di conguaglio oggi concentrate nei mesi di luglio e agosto - come spiega la relazione che accompagna l'emendamento - potranno essere distribuite nei mesi da giugno a ottobre. Viene anche spostato dal 7 al 16 marzo il termine di trasmissione delle certificazioni uniche da parte dei sostituti d'imposta e dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai

contribuenti. Il termine di consegna delle certificazioni uniche da parte del sostituto d'imposta ai contribuenti è fissato al 16 marzo, mentre è spostato dal 15 aprile al 30 aprile il termine per la messa a disposizione ai contribuenti della dichiarazione precompilata. Si sposta infine al 15 dicembre il termine per la trasmissione delle scelte dei contribuenti sul 2 per mille dall'Agenzia delle Entrate al Mef. L'erogazione ai partiti

avverrà poi entro il 31 dicembre in una unica soluzione.

Relatori: no multe a imprese creditrici Pa

Un’altra delle proposte del pacchetto di emendamenti dei relatori al decreto fiscale prevede che le imprese non vanno sanzionate se non pagano o tardano a pagare le imposte per colpa di una mancanza di risorse legata a crediti con la pubblica amministrazione. «Finché un contribuente è creditore della pubblica amministrazione - viene spiegato nella relazione - non dovrebbe essere chiamato a anticipare le imposte e soprattutto a subire le sanzioni tributarie». Adesso, viene ricordato, è consentita la compensazione dei crediti con la P.a solo con i debiti già iscritti a ruolo.

Testo in Aula alla Camera il 2 dicembre

Per capire come sarà rivisto e corretto il decreto fiscale collegato alla manovra bisognerà aspettare ancora qualche giorno. L'approdo in Aula del provvedimento è slittato al 2 dicembre. L'esame sui correttivi entrerà nel vivo solo nei prossimi giorni, e proseguirà comunque fino a tutta la giornata di lunedì 25 novembre.