Dl Fisco: Camera conferma fiducia a governo, 310 sì

Sempre sul fronte della tassazione è stato deciso che le somme pagate per il bollo auto dei veicoli impiegati per noleggio a lungo termine devono essere destinate alle Regioni dove il mezzo viene effettivamente utilizzato e non a quelle dove hanno le società stesse (era stata rilevata una “migrazione” di società di leasing verso province di Trento e Bolzano dove il fisco automobilistico risulta evidentemente più conveniente).

Il Dl fisco ha fornito anche l’occasione per il lancio della cosiddetta “rc auto familiare”, grazie alla quale tutti i mezzi, auto e moto, che fanno capo a un unico nucleo familiare potranno essere allineati alla classe di merito più conveniente acquisita da uno dei veicoli. Il passaggio al premio più favorevole potrà essere richiesto, è stato precisato, solamente in occasione del rinnovo della polizza (e quindi non prima della sua scadenza naturale).

Per approfondire:

● Dl fisco: Rc auto familiare scatta da rinnovo polizza

● Bollo auto, dal 1° gennaio si versa solo con «PagoPa»