Dl fisco, Confindustria: su evasione servono risposte meditate, no demagogiche Il Direttore generale Panucci: il contrasto dell’evasione fiscale «necessita di strumenti vari e sofisticati» e dovrebbe «sempre partire dai lavori analitici già a disposizione del Governo». Non tenerne conto «rischia di generare soluzioni inutili, ispirate più da ragioni di gettito e dalla volontà di fornire risposte semplici e demagogiche, anziché dalla volontà di mettere in atto» un contrasto «reale e serio»

Il contrasto dell’evasione fiscale «necessita di strumenti vari e sofisticati» e dovrebbe «sempre partire dai lavori analitici già a disposizione del Governo». Non tenerne conto «rischia di generare soluzioni inutili, ispirate più da ragioni di gettito e dalla volontà di fornire risposte semplici e demagogiche, anziché dalla volontà di mettere in atto» un contrasto «reale e serio». Così il Direttore generale di Confindustria Marcella Panucci. intervenuta martedì 5 novembre in audizione sul decreto fiscale. Servono «azioni più meditate» per non penalizzare in modo «sproporzionato e indiscriminato» il sistema imprenditoriale.

Ingiustificate riduzioni di liquidità

Panucci ha ricordato che «la lotta all’evasione non deve penalizzare i contribuenti onesti. Chi quotidianamente svolge attività d’impresa non dovrebbe subire ulteriori e ingiustificate riduzioni di liquidità, né essere costretto a districarsi tra vincoli e procedure bizantine pensate per imprese che operano sul filo della criminalità, e di fatto marginali rispetto al tessuto produttivo italiano nei confronti delle quali servirebbero, piuttosto, interventi decisi ma chirurgici». Gli industriali hanno criticato «in particolare, gli effetti del nuovo regime di solidarietà del committente per le ritenute fiscali dei lavoratori impiegati negli appalti, che prevede un articolato sistema di adempimenti nell’intera filiera e rischia di determinare rilevanti problemi di liquidità in capo ai soggetti coinvolti». Secondo Panucci, bisognerebbe piuttosto puntare «sui moderni strumenti elettronici», dalle fatture ai pagamenti.

Strumenti premiali per incentivare comportamenti virtuosi

Che fare? «Da un lato - ha affermato Panucci - occorrono interventi che non si limitino a minacciare il carcere come unica risposta sanzionatoria, ma che disegnino pene, anche severe, in funzione del disvalore sociale della condotta e delle oggettive caratteristiche e condizioni di chi la mette in atto». Per Confindustria, «una seria ed efficace azione di contrasto, inoltre, dovrebbe agire anche su altri fronti e non solo su quello repressivo, puntando su strumenti di carattere premiale per incentivare comportamenti virtuosi e interventi di razionalizzazione dell’impianto sanzionatorio e di depenalizzazione di quelle condotte che non sottintendono un dolo specifico o un intento frodatorio».

Scardinare conflitto, mina fiducia

Panucci ha voluto «ribadire la necessità di scardinare la conflittualità che anima il rapporto di imposta e restituire ai tributi i caratteri di sopportabilità ed equità, facendo recuperare alla normativa fiscale connotati di maggiore chiarezza e semplicità». Interventi «irrazionali, incerti e complessi sulla materia fiscale - ha aggiunto - minano la fiducia tra contribuenti e fisco». «Occorre, in altri termini, evitare di impoverire il tessuto imprenditoriale del Paese, compromettere, irrimediabilmente, il clima di fiducia e di leale collaborazione tra Fisco e contribuente e, soprattutto, non solo non attrarre nuovi investitori, ma allontanare quelli che operano già nel nostro Paese».

Giudizio critico anche sulla manovra di bilancio

«Il giudizio sul decreto è, nel complesso, critico - ha chiarito Panucci -, anche considerando che si inserisce nella più ampia e articolata, e per diversi aspetti anch’essa critica, Manovra di bilancio, sulla quale avremo modo di esprimerci nell’audizione della prossima settimana». I rilievi di Confindustria puntano, tra l’altro, alla modifica della disciplina penale-tributaria, e in particolare allo strumento della confisca allargata, e al nuovo regime di solidarietà del committente per le ritenute fiscali dei lavoratori impiegati negli appalti. Un meccanismo che «prevede un articolato sistema di adempimenti nell’intera filiera e rischia di determinare rilevanti problemi di liquidità in capo ai soggetti coinvolti».