Dl fisco: Governo pone questione di fiducia in Senato Il provvedimento, incassato l’ok dei senatori in seconda lettura senza modifiche, una volta pubblicato in Gazzetta ufficiale sarà legge.

Il voto finale sulla manovra al Senato (foto Ansa)

Dopo aver incassato il primo via libera da parte del Senato al Ddl Bilancio, il Governo ha posto la questione di fiducia sul dl fisco, provvedimento collegato alla manovra. Lo ha annunciato il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà in Aula al Senato. La seduta, successivamente sospesa, riprenderà alle 14. Il voto si terrà nel pomeriggio di oggi, 17 dicembre.

Il provvedimento, incassato l’ok dei senatori in seconda lettura senza modifiche, una volta pubblicato in Gazzetta ufficiale sarà legge.

