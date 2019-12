Dl fisco: salta bonus airbag moto, verso stralcio emendamento su fondazioni La commissione Bilancio della Camera ha dettato 16 condizioni per l’approvazione del provvedimento, volte a garantire il rispetto del vincolo di copertura imposto dalla Costituzione. Tra queste figura anche di soppressione della norma che concede un bonus fiscale del 50%, per una spesa massima di 500 euro, sull’acquisto dei “motoairbag”. La commissione Finanze, che ha esaminato il testo in sede referente, dovrà ora apportare le relative correzioni

Salta dal decreto fisco collegato alla manovra il bonus per l’acquisto di air bag per le moto. Si trattta di un bonus fiscale del 50%, per una spesa massima di 500 euro. Si va verso una revisione delle norme su Rc auto familiare. Si va verso lo stralcio dell’emendamento al dl Fisco che rinvia di un anno l’estensione degli obblighi di trasparenza richiesti ai partiti anche alle fondazioni legate a politici.

Il provvedimento torna in commissione Finanze. La presidente, Carla Ruocco, ha chiesto un «breve rinvio» per alcune correzioni del testo, a partire da quelle richieste dalla commissione Finanze. La richiesta è stata approvata dall’Aula di Montecitorio, che tornerà a riunirsi per

esaminare il decreto alle 19.30. Alla ripresa dei lavori dell’assemblea il governo dovrebbe porre la questione di fiducia sul testo.

16 condizioni da comm.Bilancio per assenza coperture

Il ritorno in Commissione del testo si è reso necessario in quanto la commissione Bilancio della Camera ha dettato 16 condizioni per l’approvazione del Dl fisco, volte a garantire il rispetto del vincolo di copertura imposto dalla Costituzione. La commissione Finanze, che ha esaminato il testo in sede referente, dovrà ora apportare le relative correzioni. Tra gli emendamenti da rivedere per sistemare le coperture la tassa sui container, i ritocchi all’esterometro e agli sgravi per i lavoratori rimpatriati, il fondo per le vittime dell’amianto, il credito d’imposta per le commissioni anche sui pagamenti via smartphone.

Verso revisione norme su Rc auto familiare

In arrivo dunque una revisione delle norme sulla nuova Rc auto familiare, prevista nel decreto fiscale. Secondo quanto si apprende da fonti di governo si sta aspettando una riformulazione dell’emendamento già approvato dalla commissione Finanze della Camera. Il decreto dovrebbe tornare in commissione, anche per lo stop per le coperture a diverse modifiche arrivato dalla commissione Bilancio, e in quella sede dovrebbe essere corretta anche la norma che estende la classe più favorevole a tutti i veicoli assicurati in famiglia, anche in occasione dei rinnovi.

Stop comm.Bilancio: non si amplia platea 730

Salta anche l’ampliamento della platea del 730: la commissione Bilancio della Camera ha inserito tra le modifiche che non rispettano l’articolo 81 della Costituzione l’emendamento al decreto fiscale approvato dalla commissione Finanze della Camera. La Bilancio chiede anche, ma tra le condizioni che non devono obbligatoriamente essere recepite, che si cancelli pure lo slittamento al 30 settembre per la presentazione della dichiarazione, che «comporta criticità» nel monitoraggio delle entrate «soprattutto in relazione all’aggiornamento» del Def.