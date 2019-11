Dl fisco: scontrino unico ed elettronico per spesa con carta La Conferenza dei capigruppo di Montecitorio ha deciso che l’esame del provvedimento in Aula alla Camera inizierà martedì 3 dicembre

Tassa sulla fortuna: il fisco colpisce le vincite sopra i 200 euro

Via libera della commissione Finanze della Camera che sta esaminando il decreto fiscale collegato alla manovra a un emendamento dei relatori che prevede solo uno scontrino ed elettronico quando si paga con carta di credito o bancomat. Grazie a un’altra proposta di modifca approvata, arriva un credito d’imposta del 30% per chi accetta pagamenti elettronici non solo con carte di credito, di debito o prepagate ma anche con altre forme di pagamento tracciabile come quelle effettuate con i cellulari o smartphone. Semaforo verde anche a una proposta di modifica della Lega che contempla meno multe a chi non paga tasse locali e si ravvede. I lavori in Commissione Finanze sono stati poi sospesi.

I deputati torneranno a riunirsi domani mattina, 29 novembre, per votare gli emendamenti, con l’obiettivo di chiudere l’esame del provvedimento in giornata. Tra oggi e domani dovrebbe arrivare un nuovo pacchetto di emendamenti di relatori e governo. Tra i capitoli ancora da affrontare la revisione della stretta sulle ritenute negli appalti e l’inasprimento delle pene per i reati tributari.

Arrivo in Aula alla Camera slitta al 3 dicembre

La Conferenza dei capigruppo di Montecitorio ha deciso che l’esame del provvedimento in Aula alla Camera inizierà martedì 3 dicembre. Nella comunicazione all’Aula del calendario dei lavori di dicembre predisposto dai presidenti dei gruppi, il vice presidente della Camera, Ettore Rosato ha indicato l’inizio della discussione generale per la serata di lunedì 2, al termine delle votazioni sul Dl scuola. Le votazioni sul Dl fisco risultano pertanto programmate dal martedì successivo.

Credito d’imposta al 30% con pagamenti con forme tracciabili

Intanto il provvedimento è ancora all’esame della Commissione. Sì al credito d’imposta del 30% per chi accetta pagamenti elettronici non solo con carte di credito, di debito o prepagate ma anche con altre forme di pagamento tracciabile come quelle effettuate con i cellulari o smartphone. Con un altro emendamento dei relatori, per artigiani e commercianti che accettano pagamenti con le carte di credito non sarà più necessario adempiere agli obblighi fiscali, come la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica. Con l’introduzione della misura, si spiega nella relazione illustrativa, si punta a «semplificare gli adempimenti degli esercenti e di consentire l’utilizzo di un unico strumento tecnologico».

Meno multe a chi non paga tasse locali e si ravvede

Imu, Tasi o Tari per chi sbaglia arriva la possibilità di ravvedersi e beneficiare delle sanzioni ultrascontate. È quanto prevede un emendamento della Lega di Alberto Guameroli (Lega) approvato in commissione finanze alla Camera al Dl fiscale collegato alla manovra che estende ai tributi locali l’istituto del ravvedimento operoso, con sanzioni ultraridotte. Nel merito, il correttivo consente il ravvedimento degli omessi versamenti dei tributi locali anche oltre la data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui viene commessa la violazione, senza prevedere una scadenza predeterminata. Resta confermata, come impedimento al ravvedimento operoso, l’avvenuta notifica al contribuente del provvedimento impositivo finale.