Dl fisco, stop al cashback e al fondo per genitori separati

Sfuma il piano del M5s di rilanciare il cashback (il sistema di rimborso per gli acquisti con moneta digitale) attraverso il dl fiscale, e anche quello della Lega di un fondo per genitori lavoratori separati o divorziati. I due emendamenti al dl fisco, uno del senatore 5s Gianmauro Dell’Olio e l’altro con il leader leghista Matteo Salvini primo firmatario, sono stati dichiarati inammissibili dalla Commissione finanze del Senato. Il M5s proponeva il sistema di rimborsi per gli acquisti digitali, senza indicare gli oneri. La Lega prevedeva 10 milioni per il 2021 per garantire un assegno fino a 800 euro mensili se l’altro genitore cessa o riduce il mantenimento per l’emergenza Covid.



Stop al fondo per genitori lavoratori separati

La proposta per il fondo per i genitori separati, presentata da Salvini, puntava a sostituire una norma identica già approvata dal Parlamento durante l’esame del dl Sostegni lo scorso maggio ma che non è mai stata attuata. Ora che la commissione Finanze del Senato ha giudicato inammissibile la modifica, un nuovo tentativo potrà essere fatto durante l’esame della legge di bilancio.

Inammissibili oltre 90 emendamenti



Sono una novantina su più di 900 gli emendamenti dichiarati inammissibili al decreto legge in materia di fisco e lavoro all’esame delle commissioni Finanze e Lavoro del Senato. Tra questi un emendamento targato FdI sulla possibilità di trasformazione in società per azioni delle banche di credito cooperativo. Caduto sotto la mannaia anche un emendamento della Lega in materia di trasporti eseguiti con veicoli eccezionali.



Superbonus imprese e rottamazione quater tra segnalati



Il “superbonus imprese”, ovvero l’estensione del principio dello sconto in fattura e della cedibilità dei crediti fiscali anche ai crediti d’imposta per gli investimenti in Transizione 4.0, nel Mezzogiorno e nelle Zes; una rottamazione quater per le cartelle esattoriali relative a debiti fino al 31 dicembre 2020. Sono tra gli emendamenti segnalati dal M5S per l’esame del Dl in materia di fisco e lavoro nelle commissioni Finanze e Lavoro del Senato. Lo riferisce in una nota il senatore M5S, Mario Turco.

Tra gli altri “segnalati” ci sono «l’aumento da 72 a 120 del numero delle rate per spalmare in via ordinaria il pagamento delle cartelle; l’introduzione di una “easy tax” biennale al 20% per facilitare l’uscita dalla flat tax degli autonomi che si trovano a superare i 65 mila euro di ricavi; il pagamento di almeno il 50% del credito commerciale vantato dalle aziende fornitrici di Stato che però hanno allo stesso tempo debiti con il Fisco, al fine di consentire loro il pagamento dei propri dipendenti»