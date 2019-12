Dl fisco: rinvio sanzioni Pos, 730 a settembre. Sì alle manette agli evasori, Iv vota contro Tra gli emendamenti approvati nella notte, quello che riscrive il calendario fiscale: la scadenza del 730 passa dal 23 luglio al 30 settembre. No a multe a negozianti senza pos. Strappo degli ex renziani anche sulle fondazioni di Andrea Carli e Marco Mobili

Dopo una seduta di 14 ore è giunto il via libera della commissione Finanze della Camera al Dl fisco. Il mandato ai relatori è arrivato al termine di una seduta notturna e dopo che si è registrata una spaccatura nella maggioranza (Iv ha votato contro) sulle correzioni al testo riguardanti l’inasprimento delle sanzioni penali per i reati tributari. Il provvedimento verrà esaminato domani, martedì 3 dicembre, dall’Assemblea di Montecitorio, in prima lettura.

Tra le misure approvate nel passaggio in Commissione, lo stop alle sanzioni per i negozianti senza pos, il rinvio delle multe per chi non si adegua a nuove regole seggiolini, la Rc Auto familiare anche per moto e scooter, l’Iva al 5% per gli assorbenti lavabili fino al modello 730, per l’invio del quale i contribuenti avranno tempo fino al 30 settembre.

Probabile il ricorso alla fiducia

Il decreto scade il 25 e viene pertanto dato per certo il ricorso al voto di fiducia fa parte del Governo, che dovrebbe essere posta martedì, con voto nella giornata di mercoledì 4 dicembre.

La protesta dell’opposizione

Lega, FdI e FI hanno abbandonato i lavori in commissione sul provvedimento poco prima del voto all’emendamento del governo sul carcere agli evasori. La protesta ha riguardato anche, ha spiegato Massimo Bitonci (Lega), le norme sugli appalti.

La spaccatura nella maggioranza sul carcere per gli evasori

In mattinata la commissione Finanze della Camera, dopo una sospensione dei lavori, ha fatto scattare il semaforo verde per le norme sul carcere agli evasori ma la maggioranza si è spaccata: Italia Viva ha infatti votato no. Incassano comunque l’ok gli emendamenti dei relatori e del governo al dl fisco che hanno cercato una sintesi all’interno della maggioranza: resta l’innalzamento complessivo delle pene ma sarà meno consistente per i reati minori.