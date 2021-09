Dl green pass, sanzioni per chi non ce l’ha. Tamponi a carico dei lavoratori

4' di lettura

Al via a Palazzo Chigi la cabina di regia tra il premier Mario Draghi e i capidelegazione delle forze di maggioranza sull’estensione del green pass a tutti i luoghi di lavoro, pubblici e privati. A seguire alle 14.30, prima del consiglio dei ministri (convocato alle 16), l’incontro tra il governo e le Regioni. Sarà dunque la ministra per gli Affari regionali Mariastella Gelmini a illustrare il decreto in arrivo ai governatori.

Il provvedimento estenderà l’obbligo di green pass da ottobre, probabilmente dalla metà del mese, in tutti i luoghi di lavoro, pubblici e privati (dagli uffici alle fabbriche, agli studi professionali). Previste sanzioni per chi entra al lavoro per più giorni consecutivi senza la certificazione verde, con una multa, che dovrebbe andare dai 400 ai 1000 euro. Ma con divieto licenziare, recependo così una preoccupazione sindacale. Quanto ai tamponi per ottenere la certificazione verde saranno a carico dei lavoratori ma a prezzo calmierato.

La soluzione dell’estensione generalizzata dell’obbligo di Green pass è emersa in occasione dell’incontro tra il presidente del Consiglio e i sindacati, che si è svolto a Palazzo Chigi alla vigilia del via libera del provvedimento. Intanto prosegue il lavoro tecnico sul decreto per il «super» Green pass: tra le ipotesi c’è quella di differenziare l’entrata in vigore delle misure, scaglionandole tra l’1 e 15 ottobre.

Verso tamponi a carico lavoratori

La strategia delineata dal governo, contraria alla richiesta dei sindacati, sarebbe quella di prevedere tamponi a carico dei lavoratori per chi, non vaccinato, si sottoporrà ai test per ottenere il green pass con cui recarsi sul posto di lavoro. Il provvedimento che arriverà in cabina di regia dovrebbe prevedere che i tamponi non gravino né sulle casse dello Stato né tantomeno sulle imprese. Esclusi, naturalmente, quei lavoratori che, per comprovati motivi di salute, non possono vaccinarsi. Draghi e la maggior parte dei ministri, hanno spiegato fonti sindacali, sono convinti che azzerare il costo potrebbe annullare l’incentivo alla vaccinazione costituito dal green pass. Quindi sì ad accordi per il prezzo calmierato come per la scuola, no alla gratuità, anche se non è detto che alla fine il pressing della Lega e dei sindacati per tamponi gratuiti possa determinare un compromesso: un periodo transitorio di gratuità non si può escludere. Deciderà la cabina di regia.

Non fatte date ma obbligo esteso da ottobre

Sui tempi dell’entrata in vigore dell’estensione del green pass per i lavoratori pubblici e privati dal governo il segretario della Cgil Maurizio Landini ha spiegato: «Hanno parlato genericamente del mese di ottobre ma non hanno indicato date». Tra le ipotesi c’è quella di differenziare l’entrata in vigore delle misure, scaglionandole tra l’1 e 15 ottobre.