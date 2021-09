Dl Green pass: via libera definitivo del Senato, ok a fiducia con 189 sì

1' di lettura

Via libera definitivo del Senato al decreto legge sul Green pass. L’Aula di Palazzo Madama ha approvato la fiducia posta oggi dal Governo sul testo approvato dalla Camera con 189 sì, 32 no e 3 astenuti. Il provvedimento contiene le norme sul certificato verde (obbligatorio per accedere a ristoranti al chiuso, palestre, piscine, centri termali e altri luoghi dove c’è il rischio di assembramento, come cinema, teatri, sale da concerto, stadi o palazzetti sportivi), la proroga a fine anno lo stato di emergenza nazionale fino al 31 dicembre 2021 e rivede i parametri sanitari per il passaggio di colore nelle regioni del Paese.

Green pass bis : Lega ritira emendamenti su salivari rapidi

Riprendono invece domattina, 16 settembre, per andare avanti tutta la giornata, i lavori della commissione Affari sociali della Camera, che sta esaminando gli emendamenti ai decreti Green pass due , sull’uso della certificazione nelle “attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” e nelle Rsa. Oggi, primo giorno di votazioni, è stato approvato un solo emendamento, mentre diverse richieste di modifica sono state ritirate, come alcune della Lega sull’uso dei tamponi salivari rapidi.

