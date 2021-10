Dl Infrastrutture, le novità: dal taxi con moto e bici al bonus patente da autotrasportatore

Ok accertamento a distanza per violazioni attraversamento binari

Via libera anche a una proposta di modifica che prevede la possibilità di accertare in modo automatico la violazione di un attraversamento ferroviario non consentito. In particolare, il mancato rispetto del divieto di attraversamento ferroviario (perché, per esempio, sono chiuse o stanno per chiudersi le barriere o le semibarriere) potrà essere rilevato anche tramite appositi dispositivi per l’accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni. I dispositivi per l'accertamento automatico delle violazioni potranno essere installati anche dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria a sue spese.

Il Piano invasi entro il 30 giugno 2022

Entro il 30 giugno 2022 con un Dpcm viene adottato il Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico, il cosiddetto “Piano invasi”. Il Piano dovrà definire la programmazione e la realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità e per promuovere il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche, anche per aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e ridurre le dispersioni di risorse idriche. È quanto prevede un emendamento delle relatrici approvato dalle commissioni Ambiente e Trasporti alla Camera al decreto Infrastrutture (“disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza nelle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali”). Il Piano invasi dovrà definire la programmazione e la realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità e per promuovere il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche, anche per aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e ridurre le dispersioni di risorse idriche.

Verso nuova società per gestione autostrade in concessione

Verso la costituzione di una nuova società, controllata dal Mef, per svolgere l'attività di gestione delle autostrade statali in regime di concessione. Lo prevede un emendamento del Governo depositato alle commissioni. La proposta normativa - si legge nella relazione di accompagnamento - si inserisce in un percorso di ridefinizione della missione di Anas, rifocalizzata sulle strade non a pedaggio.

La stretta sul bonus auto elettriche

Un emendamento al decreto, approvato nelle commissioni la settimana scorsa, introduce una stretta sul bonus per le auto elettriche pensato per le fasce di reddito più basse: vengono limitati gli incentivi a un solo componente per ogni nucleo familiare. Gli altri paletti restano invece immutati: confermato il tetto Isee a 30mila euro per poter beneficiare dello “sconto”', che si continua ad applicare ai veicoli con un prezzo, sul listino, inferiore ai 30mila euro e pari al 40% delle spese sostenute per l'acquisto in Italia, entro il 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria. Previsto anche un limite complessivo massimo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021.