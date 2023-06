Dl Inps / Cambia la governance di Inps e Inail

Cambia la governance di Inps e Inail. È soppressa la figura del vice presidente e vengono modificate alcune norme, relative al presidente, al consiglio di amministrazione e al direttore generale. Si prevede la nomina di un commissario straordinario per ciascuno dei due enti, che assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione spettanti al presidente e al consiglio di amministrazione, con decadenza - contestuale alla nomina - del presidente, del vice presidente e del consiglio di amministrazione già in carica; l'adozione, da parte del commissario straordinario, delle modifiche regolamentari conseguenti alle suddette novelle e la successiva nomina del consiglio di amministrazione, con decadenza, contestuale all'insediamento di quest'ultimo, del direttore generale già in carica; la presentazione della proposta, da parte del consiglio di amministrazione al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, della nomina del direttore generale.



1/14 3/14 Menu