Dl Inps / Nuove regole per le fondazioni lirico sinfoniche

Divieto di conferimento di incarichi a titolo oneroso nelle fondazioni lirico-sinfoniche a tutti i soggetti in quiescenza che abbiano compiuto il settantesimo anno di età (invece del sessantacinquesimo, come previsto in precedenza). Il sovrintendente delle fondazioni lirico-sinfoniche cessa “in ogni caso” dalla carica al compimento del settantesimo anno di età. Si prevede la cessazione anticipata dalla carica a decorrere dal 1° giugno 2023 per i sovrintendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data dell'11 maggio 2023 (data di entrata in vigore del decreto, hanno compiuto il settantesimo anno di età, indipendentemente dalla data di scadenza degli eventuali contratti in corso.



