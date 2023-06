Dl lavoro, salta la decontribuzione per chi stabilizza le badanti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Salta la decontribuzione totale per chi assume o stabilizza badanti. L’emendamento al decreto lavoro, approvato nei giorni scorsi dalla commissione Affari sociali del Senato, ha avuto - secondo quanto si apprende - il parere negativo della commissione Bilancio sulla base dell’articolo 81 della Costituzione. L’emendamento, a prima firma Barbara Guidolin (M5S), prevedeva la decontribuzione totale per tre anni per chi assume o stabilizza badanti che assistono anziani non autosufficienti. La modifica era sotto il faro della commissione per problemi di coperture.

Nodo proroga smart working Pa rinviato all’Aula

Resta aperto il nodo della proroga dello smart working nella pubblica amministrazione, che verrà affrontato direttamente in Aula al Senato. Lo riferisce la relatrice al decreto lavoro, Paola Mancini, al termine dell’esame del provvedimento da parte della commissione Affari sociali, spiegando che su sua richiesta è stato ritirato l’emendamento a prima firma Murelli (Lega), che proroga il lavoro agile per i lavoratori fragili della pubblica amministrazione dal 30 giugno al 30 settembre: l’emendamento verrà riproposto in Aula, che esaminerà il decreto da martedì 20 giugno.

Sarracino (Pd): maggioranza in tilt

«La maggioranza va in tilt sulla proroga dello smart working per il pubblico impiego sconfessando la linea del ministro Zangrillo, espressa nei giorni scorsi, il quale aveva detto di essere favorevole alla misura anche se solo per i lavoratori fragili. Di fronte ad una modalità di organizzazione del lavoro largamente utilizzata nel settore privato, e che ha dato ottimi risultati di produttività anche nel settore pubblico, la destra pensa di rimettere le lancette indietro in maniera anacronistica e senza nessun motivo apparente, boicottando lo smart working anche per lavoratori fragili e genitori di under 14». Lo dichiara il deputato del Partito Democratico Marco Sarracino, membro della segreteria del partito.