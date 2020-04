«Dl liquidità da cambiare: niente istruttoria delle banche, autodichiarazione delle imprese sui ricavi persi»

Dovrebbe essere prevista, ex lege, una facoltà di derogare a tutte le previsioni contrattuali che limitano la facoltàdi un’azienda di ricorrere a nuovo indebitamento. Per di più richiedere agli istituti di credito di valutare se concedere o meno un waiver sul nuovo indebitamento rischia di mettere a carico delle banche una valutazione anche prognostica molto difficile e complessa. Il waiver ex lege dovrebbe operare automaticamente per tutti i finanziamenti concessi in esecuzione del Decreto Liquidità.

Concedere credito senza istruttoria non espone al rischio che ne benefici anche chi non ne avrebbe diritto o che si inserisca la criminalità?

Occorre un presidio di sanzioni di natura civile e penale per le aziende che facciano dichiarazioni non corrette e/o false, prevedendo che in tale eventualità il finanziamento diventi immediatamente rimborsabile e con l’applicazione di un tasso di interesse rilevante applicabile anche retroattivamente dalla data di concessione del finanziamento in modo da disincentivare le richieste infondate. Inoltre la nuova liquidità non può̀ essere utilizzata per rimborsare finanziamenti soci o anticipare il rimborso di linee di credito gia in essere, mentre puo essere utilizzata per pagare le rate dei mutui che scadono di volta in volta. Resta chiaramente il divieto di distribuire dividendi non solo per il 2020, ma per i 2 anni successivi.

Alla liquidità garantita dallo Stato non possono accedere aziende in crisi temporanea che erano classificate dalle banche come Utp prima di fine febbraio. È d’accordo?

Se erano in crisi prima, figuriamoci ora senza liquidità. No, credo che si debba rivedere l’esclusione che è stata operata dal Decreto Legge per le posizioni che al 29 febbraio 2020 erano qualificate come esposizioni deteriorate; si potrebbe valutare, a prescindere dalla classificazione delle singole posizioni, di erogare o meno la nuova finanza prevista dal Decreto Liquidità in presenza di determinati parametri, eventualmente utilizzando le banche dati disponibili tramite Cerved.