Dl maggio, il Governo incontra le aziende. Confindustria ribadisce: indennizzi e non prestiti Si cerca l’intesa sulle misure che entreranno nella maxi manovra da 55 miliardi che dovrebbe arrivare fra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima sul tavolo del Consiglio dei ministri

Gualtieri: varati interventi per 40% Pil, tra i più ampi in Ue

1' di lettura

Indennizzi, non prestiti. È questo il messaggio lanciato al governo dalle aziende in occasione della videoconferenza che si è svolta questa mattina. All’incontro hanno partecipato il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri e i rappresentanti di Confindustria, Confapi, Confimi, Confprofessioni e Ance. Assente il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Si cerca l’intesa sulle misure che entreranno nella maxi manovra da 55 miliardi che dovrebbe arrivare fra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima sul tavolo del Consiglio dei ministri. Confindustria ha messo in evidenza la necessità di puntare sugli indennizzi alle aziende travolte dalla crisi economica scaturita dal lockdown .

Stirpe: «Le imprese hanno bisogno di indennizzi, non di prestiti»

Alla videoconferenza ha partecipato la dg di Confindustria, Marcella Panucci. La posizione degli industriali è stata intanto ribadita dal vicepresidente Maurizio Stirpe che manterrà la delicata delega alle relazioni industriali con la prossima presidenza di Carlo Bonomi: «Le imprese hanno bisogno di indennizzi e non di prestiti», ha sottolineato Stirpe in una intervista al Sole24ore ribadendo la linea preannunciata dal presidente designato di via dell’Astronomia. «I soldi a pioggia con una logica assistenziale - ha aggiunto - non funzionano. C’è stata finora una visione di brevissimo periodo. È importante calibrare bene gli interventi». Un tema sul tavolo del confronto è il divieto di licenziare che per gli industriali che «dovrebbe essere allineato alla cassa integrazione»-

Per approfondire:

● Dallo stop ai licenziamenti al reddito d'emergenza fino a 800 euro al mese, ecco le novità del decreto

● Bankitalia: per imprese risorse dirette Stato. E «rischio insolvenze sopra il 10%»