Banche, ecco come funziona la tassa del 40% sugli extraprofitti nel 2023

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

La tassa del 40% sugli extra-profitti delle banche nel 2023, approvata il 7 agosto dal Consiglio dei ministri nel Dl omnibus per raccogliere fondi per il calo delle tasse, aiuto ai mutui prima casa e per il taglio del cuneo, frutterà, come annunciato dal vice premier Matteo Salvini, «alcuni miliardi» per la manovra.

La norma prevede che “in dipendenza dell'andamento dei tassi di interesse e dell'impatto sociale derivante dall'aumento delle rate dei mutui è istituita, per l'anno 2023, una imposta straordinaria”, «a carico degli intermediari finanziari, escluse le società di gestione dei fondi comuni d’investimento e le società di intermediazione mobiliare di cui al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. L'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sul maggior valore tra:

Loading...

a) l'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1mo gennaio 2023 che eccede per almeno il 3 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;

b) l'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 6 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

L'ammontare dell'imposta straordinaria, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023».