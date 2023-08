Tassa sugli extraprofitti delle banche, licenze taxi, caro voli: tutte le misure del governo

Doccia fredda sul sistema bancario. Il Consiglio dei ministri introduce un prelievo del 40% sui profitti delle banche, alla luce dei maxi utili maturati nel primo semestre. La misura, portata in Cdm dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, è stata illustrata dal ministro Salvini. «Gli introiti andranno all’aiuto per i mutui prima casa e al taglio delle tasse», ha spiegato. Arriva la riforma per i taxi ma non la doppia licenza, bloccata dalle proteste degli autisti. Tra gli altri provvedimenti, via libera anche alla proroga del 110% al 31 dicembre per le villette, alle misure per limitare il rincaro dei biglietti aerei e ai ristori per l’emergenza dovuta al granchio blu.

