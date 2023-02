Dl Ong, dalle sanzioni fino a 50 mila euro alla confisca delle navi: ecco tutte le misure

L'Aula del Senato ha approvato con 84 voti favorevoli e 61 contrari il cosiddetto decreto Ong. Il provvedimento sulla gestione dei flussi migratori, già licenziato dalla Camera, non ha subito modifiche a palazzo Madama (sono stati respinti tutti gli emendamenti dell’opposizione, ndr) ed è perciò legge. Il decreto intende regolamentare l'azione delle navi delle Ong (Organizzazioni non governative) nel Mediterraneo. E Introduce nuove regole per il salvataggio dei migranti in mare con una “stretta” sull'operato delle navi umanitarie, regolando la questione dei salvataggi multipli. Con sanzioni pesanti per chi non ottempera alle regole Ecco i punti principali

