Dl Ong/Il fermo o la confisca della nave

Viene poi applicato il fermo amministrativo per due mesi della nave che commette la violazione. In caso di reiterazione della violazione da parte della stessa nave, si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca dell’imbarcazione con annesso sequestro cautelare. Sono, poi, previste sanzioni che vanno dai 2000 ai 10mila euro al comandante e all'armatore della nave che «non forniscono le informazioni richieste dalla competente autorità nazionale per la ricerca e il soccorso in mare o non si uniformano alle indicazioni della medesima autorità»

4/6 6/6 Menu